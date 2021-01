Die Corona-Impfung ist derzeit in aller Munde. Die einen können es gar nicht mehr abwarten, die anderen überlegen, ob sie sich überhaupt impfen lassen sollen. Für Andreas Gabalier ist das Thema momentan noch nicht vorrangig - auch wenn manche Medien am Freitag aus einem veralteten Interview zitierten. Er werde die Entscheidung wohl erst dann treffen, wenn es ausreichend Impfdosen in Österreich gibt, ließ er krone.at über sein Management ausrichten.