Das verjüngte Vorstandsduo der Energie Burgenland startet mit ambitionierten Zielen: Der Konzern will sich ganz dem Klimaschutz verschreiben und die Nummer eins in Österreich bei Sonnenenergie werden – bei der Windkraft ist man es bereits. Zudem will man zu einer der führenden Green Tech Firmen Europas aufsteigen. Das Burgenland soll die weltweit erste klimaneutrale Region werden.