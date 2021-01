Eine Injektion gibt es derzeit nur in den Krankenhäusern sowie den Altenwohn- und Pflegeheimen. Zuletzt wurde etwa im ÖJAB-Haus St. Franziskus in Güssing mehr als 210 Personen das Vakzin injiziert. Bei den KRAGES-Spitälern bekamen bereits 68 Menschen einen „Stich“. Gestern trafen weitere 915 Dosen ein, sie werden jetzt verimpft. Die Krankenanstaltengesellschaft wird damit rund die Hälfte ihrer 2000 Mitarbeiter versorgen können. Das Spital der Barmherzigen Brüder Eisenstadt wird heute 180 Dosen verabreichen. Am Montag erhält das Krankenhaus Impfstoff für 240 Personen.