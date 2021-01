In dem Interview verrät Swinton außerdem, keine schauspielerischen Ziele zu verfolgen. Ihre Lebensziele aus Kindertagen seien gewesen, „in einer Familie zu leben, Freunde zu haben, die mich zum Lachen bringen und über meine Witze lachen, und in den schottischen Highlands zu leben, am See, mit vielen Hunden und einem Gemüsegarten“. Diese Ziele hat sie verwirklicht. Sie ist zweifache Mutter und lebt mit ihrer Familie und mehreren Hunden in der Nähe von Inverness in Schottland.