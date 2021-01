Connor McDavid mit drei Toren und Ryan Nugent-Hopkins mit einem Doppelpack haben die Edmonton Oilers am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) zu einem 5:2-Heimerfolg gegen die Vancouver Canucks geschossen. Ihr Sturmpartner Leon Draisaitl verbuchte vier Torvorlagen. Das erste Duell zum Saisonauftakt am Mittwoch hatten noch die Canucks 5:3 gewonnen.