Während in Österreich die Corona-Zahlen weiter alarmierend hoch sind und bereits über eine Verlängerung des Lockdowns diskutiert wird, fordert eine Initiative einen radikalen Total-Lockdown - und zwar in ganz Europa. Die Initiative orientiert sich an einem Aufruf von Wissenschaftlern vom Dezember 2020, der im Fachjournal „The Lancet“ veröffentlicht wurde. Darin forderten die Forscher eine geeinte EU-Strategie, um die Zahlen verlässlich zu drücken. Das Ziel ist es, die Neuinfektionen auf null zu drücken, wie es Australien und Neuseeland geschafft haben.