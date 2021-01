Aus Sicht von Lang solle der Finanzausgleich angesichts der Pandemie um zwei Jahre bis Ende 2023 verlängert werden, da seien sich alle neun Landesfinanzreferenten offenbar einig, meinte er im Gespräch mit der APA. Allerdings ortet er beim Thema Pflege und Gesundheitswesen Gesprächsbedarf: „Da sind enorme Kosten entstanden, die die Länder nicht allein schultern können. Allein die Massentests von Jänner bis Ende Mai in der Steiermark werden dem Land rund 13 Millionen Euro kosten.“ Diese und viele andere Aufwendungen in Zeiten der Pandemie seien nicht budgetiert gewesen. Ein Aufschnüren des Finanzausgleichs will er momentan nicht, aber es müsse zusätzliche Mittel geben.