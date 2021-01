Howells will Lizenz zum Bitcoin-Schürfen

Kein Wunder also, dass Howells während der letzten sieben Jahre nie aufgegeben hat, nicht doch noch irgendwie an seinen weggeworfenen „Schatz“ zu gelangen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, Newport eine Erlaubnis zum Graben abzuringen, unterbreitete der Waliser seiner Stadtverwaltung während eines Interviews mit der britischen BBC am Donnerstag nun ein neues Angebot: Sollte diese ihm die Lizenz zum Bitcoin-Schürfen der etwas anderen Art erteilen, würde er sie im Falle einer erfolgreichen Bergung mit 25 Prozent am Fund beteiligen bzw. dieses Geld, rund 59 Millionen Euro, an einen Covid-19-Fonds der Stadt spenden.