Nach dem enormen Wirtschaftseinbruch im Vorjahr ist für einen Großteil der Bevölkerung auch im Jahr 2021 keine wirtschaftliche Erholung in Sicht. Dies zeigt eine aktuelle Umfrage - 86 Prozent der Befragten sind dabei der Meinung, dass die Corona-Krise auch in diesem Jahr das Land intensiv beschäftigen werde. Persönlich wünschen sich die Österreicher am sehnlichsten ein Ende der Pandemie. Wenig Vertrauen setzt man dabei in die Krisenbewältigung der Politik.