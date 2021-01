Er kämpfte bis zuletzte

Stattdessen unterzog sich Fischbacher im Dezember einen 12-stündigen Eingriff, bei dem ihm ein bösartiger Tumor entfernt wurde. Vergeblich. Die Ärzte gaben ihm nach der OP die Hiobsbotschaft: Es gab keine Hoffnung mehr auf Heilung, der Krebs hatte sich in seinem Körper ausgebreitet. Und ihm blieb nicht mehr viel Zeit. Der Freund: „Er wollte in Frieden in seinem eigenen Haus sterben. Er hatte zwei speziell ausgebildete Intensivpfleger um sich herum, die Tag und Nacht an seiner Seite waren“.