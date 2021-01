„Das Land Steiermark setzt in Zukunft noch stärker auf den nachhaltigen Baustoff Holz und forciert die regionale Beschaffung von Lebensmitteln“, freuen sich Landesrätin Ursula Lackner und Landesrat Hans Seitinger. Bereits im Vorfeld der nächsten Sitzung des Klimakabinetts hat sich die Landesregierung auf zwei große Projekte verständigt. Zum einen soll eine Holzbauoffensive in der Landesverwaltung gestartet werden. Zum anderen wird die regionale Beschaffung von Lebensmitteln des Landes in Zukunft in das gemeinsame bundesweite Beschaffungssystem integriert. Die Steiermark ist damit das erste Bundesland, das sich gesamtheitlich in das Forum „Österreich isst regional“ einklinkt.