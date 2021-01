Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tages-Inzidenz) lag Freitagfrüh bei 146,1 - quasi gleichauf mit Österreich, wo sie laut AGES am Donnerstagnachmittag bei 143 lag. Wie auch in Österreich sind in Deutschland die Unterschiede zwischen den Bundesländern enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 287,6 und Sachsen mit 274,1, den niedrigsten Wert Bremen mit 78,7.