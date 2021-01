Kaum hat die WM in Ägypten begonnen, scheint sie für Österreichs Handball-Männer auch schon wieder vorbei zu sein. Mit der 25:28-Niederlage gegen die Schweiz manövrierte sich die ÖHB-Auswahl am Donnerstag in eine kaum lösbare Position im Aufstiegskampf, will aber gegen die klaren Favoriten Frankreich (Samstag, 18 Uhr) und Norwegen (Montag) „alles geben, um das vielleicht Unmögliche möglich zu machen“, wie Kapitän Gerald Zeiner betonte.