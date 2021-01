Gestern landete die Nummer drei der Welt nach langer Anreise über Barcelona und Doha in Adelaide, nach dem Corona-Test musste sich Thiem mit seiner Truppe sofort in die „Hotel-Quarantäne“ begeben. Nur täglich für fünf Stunden darf das Tennis-Team die Anlage verlassen. Fad wird Österreichs Sportler des Jahres dennoch nicht. „Ich habe einige Interviews für internationale Zeitungen via Video-Calls zu erledigen, kann mich auch in Ruhe an die Zeitumstellung gewöhnen.“