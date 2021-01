Ein 27-Jähriger aus Walding und ein 28-jähriger Linzer waren am Donnerstag Skifahren auf der Wurzeralm in Spital am Pyhrn. Gegen 14 Uhr wollten sie den sogenannten „Firnhang“ in der Nähe der Gameringabfahrt abfahren. Um den Hang zu befahren mussten die Männer zuvor einen kurzen Gegenanstieg bewältigen.