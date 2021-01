Fünf Prozent weniger Stau als im Jahr 2019

Der Vergleich zum Vorjahr – siehe Grafik – macht deutlich, dass die Pandemie die Zahlen aufhübscht. Während es im Jänner und Februar 2020 sogar zu mehr Wartezeiten als 2019 kam, zeigt die Kurve ab März mit Beginn des ersten Lockdowns deutlich nach unten. Die Zahlen im Detail: In Summe standen die Autofahrer mit zwei Tage und 23 Stunden um 27 Stunden weniger lang im Stau als noch 2019. Der durchschnittliche Zeitverlust pro 30 Minuten Fahrzeit betrug in der Früh neun Minuten, am Abend zehn. Dienstags zwischen 16 und 17 Uhr tappten die meisten in die Staufalle. Nur an 77 Tagen gab es wenig bis gar keinen Stau in der Stadt.