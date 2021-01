Auch Lagen mit gutem Seeblick sind gefragt

Hoch im Kurs sind auch Baugründe direkt am See. In Burgau wird ein 950-Quadratmeter-Areal um 3,8 Millionen € angeboten. Generell gilt: Nach oben gibt es beim Preis keine Grenzen. Kaum ist ein Angebot da, ist es schon weg. „Deshalb schaut es so aus, als gäbe es keine Angebote. Es gibt sie aber. Nur ist absolute Diskretion ganz wichtig“, so Mairinger. Er ist überzeugt, dass der Trend weiter anhalten wird und die Preise nicht sinken werden. „Geld ist derzeit nervös wie selten zuvor, Geld sucht!“ Kräftig angezogen haben auch Immobilien in der zweiten und dritten Reihe. „Begehrt sind Lagen mit gutem Blick auf den See“, so Mairinger.