„Krone“: Wie haben Sie von der Brandkatastrophe erfahren?

Regina G.: Das war ganz seltsam. Ich wohne ja in Windischgarsten und das Haus meines Sohnes steht in Spital. Doch auch unsere Feuerwehr ist am Montag zum Löscheinsatz gerufen worden. Als ich in der Früh die Sirene gehört hab’, ist mir als Erstes der Gedanke durch den Kopf geschossen: Das wird doch nicht beim Christoph sein!