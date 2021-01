Warteliste, falls Andrang zu groß ist

Aufgrund der beschränkten Anzahl an Impfstoffdosen, kann mit dem aktuell zur Verfügung stehenden Kontingent ein erster Start gemacht werden. In Summe können noch im Jänner etwa 30 Prozent der über 80-jährigen Personen mit einem Impfstoff versorgt werden. Kommt man bei der Anmeldung noch nicht zum Zug, so kann man sich entsprechend vormerken lassen. Sobald wieder Impfstoff zur Verfügung steht und wieder geimpft wird, werden die vorgemerkten Personen verständigt werden.