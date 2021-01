Leere Kassen, leere Teller und drückende Not! Weil seit Monaten Touristen wegen Corona in der weltberühmten Kronprinz-Rudolf-Gedenkstätte Mayerling in Niederösterreich ausbleiben, müssen die dort wirkenden Karmeliterinnen fast schon flehentlich um milde Gaben bitten. Denn selbst für das tägliche Brot fehlt das Geld.