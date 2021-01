Kommende Woche will das Land die ersten Covid- Impfungen in den 75 Salzburger Seniorenheimen abschließen. In St. Johann haben bereits 73 von 81 Bewohnern eine Dosis erhalten. Auch Edda Suppan (80) hat sich freiwillig für die Spritze gemeldet. „Ich habe nichts gespürt. Es hat überhaupt nicht weh getan“, berichtet die 80-Jährige. Die Diskussionen um das in Rekordzeit entwickelte Vakzin versteht Suppan nicht. „Die Impfung kann uns nur schützen“, ist die Pensionistin überzeugt.