„Wir waren mit dem ehemaligen Mainz-Manager Rouven Schröder im regen Austausch, auch was eine Zusammenarbeit mit David über den Sommer hinaus betrifft. Seit ein paar Wochen gibt es in Mainz mit Christian Heidel und Martin Schmidt aber eine neue Führung. Mit ihnen haben wir noch keinen Kontakt gehabt. Das wollen wir aber schon demnächst ändern“, sagt Schicker, der mit Sturm an einem Verbleib von Nemeth interessiert ist.