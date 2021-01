Moderna-Impfstoff eingetroffen

Weitere Großimpfaktionen sollen in Wien so bald wie möglich folgen. Wann das sein wird, hängt davon ab, wie schnell weitere Dosen vom Bund abgerufen werden können. So wurde die Stadt am Donnerstag offiziell vom Bund informiert, dass nun auch Impfstoff vom Hersteller Moderna eingetroffen ist. Die genaue Größe des Kontingents und die Verfügbarkeit sind aber noch offen. „Sobald wir das wissen, werden wir alles in unseren Impfplan einarbeiten“, heißt es aus dem Stadtratsbüro.