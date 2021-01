Das zerrt an den Nerven, wie Umfragen der Arbeiterkammer Salzburg zeigen: 53 Prozent der befragten Kinder fühlten sich im Herbst einsamer als vor Corona. Bei 34 Prozent der Eltern hat sich im zweiten Lockdown die psychische Gesundheit verschlechtert. In 20 Prozent jener Familien, in denen die Eltern nur über einen Pflichtschulabschluss verfügen oder armutsgefährdet sind, konnten die Kinder die Lernrückstände vom ersten Lockdown noch immer nicht aufholen. Viele Eltern können die Betreuung nicht mehr stemmen: Mehr als ein Viertel aller Volksschüler nutzt die Betreuung in den Einrichtungen. Bei den Kindergartenkindern sind es sogar zwei Drittel.