Vor sechs Jahren flog in Kapfenstein ein Gebäude in die Luft, Vater (57) und Sohn (29) kamen ums Leben. In den Trümmern waren illegale Böller gefunden worden. Die Verantwortlichen mussten sich bereits zweimal vor Gericht in Graz verantworten, weil Urteile aufgehoben wurden. Nun findet der Prozess zum dritten Mal statt. Die obersten Richter orteten zuletzt einen befangenen Gutachter.