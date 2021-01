„Niederschwelligkeit“ ist ein Wort, das man im Moment sehr oft im Zusammenhang mit Covid-Tests hört. Was es bedeutet: den Menschen den Gang zum Test so leicht wie möglich zu machen - damit viele testen gehen und weniger angesteckt werden. Was erschwerend hinzukommt: Das, was letztes Jahr eine normale Verkühlung war, ist heute ein Covid-Verdachtsfall. Wer sich früher nur ein paar Medikamente vom Hausarzt geholt hätte, macht dort jetzt einen Covid-Test. Dabei schreckt viele der Gedanke ab, in eine Ordination voller kranker Menschen zu gehen - Mund-Nasen-Schutz hin oder her.