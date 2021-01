Betroffen sind jene Passagiere, die am Donnerstag, 7.1., oder Montag, 11.1., bis 13 Uhr einen Schnellbus zwischen Feldkirchen und Klagenfurt genommen haben. Ebenso all jene Fahrgäste, die am Freitag, 8.1., einen Linienbus zwischen Klagenfurt und Ebene Reichenau benutzt haben.