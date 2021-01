„Was hier passiert ist, ist ein Akt der Respektlosigkeit“, erklärte BM Georg Willi. „Ich bin schwer verärgert über dieses Vorgehen. Da das Hotel und der Saal nicht denkmalgeschützt sind, wäre es aber leider auch nicht zu verhindern gewesen. So verwerflich dieses Vorgehen ist - es ist rechtlich gedeckt“, beteuert BM Willi. „Das ist eine beispiellose Kulturgutvernichtung, die in dieser Art kaum mehr in Europa vorkommt, daher ist die große Aufregung in der Bevölkerung absolut nachvollziehbar“, erklärte ÖVP-Vize-BM Johannes Anzengruber.