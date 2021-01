Und: Anders als die großen Skigebiete denkt in Gaißau-Hintersee niemand an ein baldiges Saisonende. „Solange wir Schnee haben und die Leute kommen, werden wir fahren“, sagt Berthold Lindner, einer der beiden Eigentümer der Bergbahnen. Kein Wunder: Die Lifte standen ja auch lange genug still.