Die Mitarbeiter sind seit Jänner wieder in Kurzarbeit, die nächste Premiere wurde für 4. März angesetzt: „Wenn wir dann noch immer nicht spielen dürfen, weiß ich auch nicht mehr weiter. In neun Monaten sind wir finanziell am Ende“, so Gebhartl, der es nicht einsieht, warum ein kleines Theater wie seines in einen Topf mit Events für 5000 Leute geworfen wird: „Ich lade gerne die Bundesregierung ein, uns zu besuchen und sich anzuschauen, wie das bei uns funktioniert. Wir hatten keinen einzigen Covid-19-Fall, weder in der Belegschaft noch im Publikum.“ 98 Besucher waren im Herbst im Schachbrett-Muster bei den ausverkauften Vorstellungen von „Der Besuch der alten Dame“ in den Saal gelassen worden. Die kleineren Räume wurden gar nicht bespielt.