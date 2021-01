Sofort nach der Tat erkannte er sein Fehlverhalten, betont Hofer: „Er schrieb damals den Eltern einen Brief, entschuldigte sich und zog um.“ Beim älteren Opfer tauchten in der Pubertät dann erste psychische Konsequenzen auf – ein Gutachter konnte auch eine „Anpassungsstörung“ feststellen, die rechtlich als schwere Körperverletzung gewertet wird. „Die Therapiekosten für das Opfer hat er gezahlt.“ Auch vor der Richterin gab er sich „ehrlich und reuig“, so Hofer: „Ihm ist sein Problem bewusst.“ Daher kam es zu außerordentlicher Strafmilderung: Von fünf Jahren muss er 20 Monate in Haft absitzen.