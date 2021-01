In Erklärungsnot geriet der Lenker des schwarzen VW Bora, nachdem er gegen 20 Uhr in der Landeshauptstadt gestoppt wurde. Weil der Mann ohne Führerschein unterwegs war und sich verdächtig benahm, schauten die Beamten genauer hin. „In dem Auto mit Lilienfelder Kennzeichen war ein Blaulicht montiert, das ident mit dem Polizeimodell für Zivilstreifen ist“, teilen die Fahnder mit. Im Einsatzbericht der Ermittler heißt es weiter: „Der Lenker konnte zum Besitz dieser Blaulichtanlage jedoch keine schlüssigen Angaben machen.“ Es liegt also der Verdacht nahe, dass der Mann in Eigenregie Verkehrskontrollen durchgeführt und Bußgelder von anderen Lenkern kassiert haben könnte.