Xiaomi verbaut in seinem 500-Euro-Smartphone Technik, die man durchaus auch in doppelt so teuren Geräten fände - eine 108-Megapixel-Kamera, den High-End-Prozessor Snapdragon 865, ein 144-Hertz-Display, 5G-Mobilfunk und modernstes .ax-WLAN. Abstriche gegenüber doppelt so teuren Geräten muss man am ehesten beim Bildschirm und manch Sonderausstattung machen: Statt OLED setzt man beim Display auf LCD, statt im Display verbaut man den Fingerscanner im Entsperrknopf.