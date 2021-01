Der Suda SA01 wird in Deutschland nach Abzug des Umweltbonus zu Preisen von rund 10.000 Euro verkauft. Der Automobilklub hält den Kleinwagen für ein Sicherheitsrisiko. Auch, weil Fahreigenschaften, Verarbeitung und Sicherheitsausstattung ebenfalls nicht überzeugen. So ist unter anderem kein ESP an Bord. Auch Airbags und Gurtstraffer fehlen. Dass der Wagen trotzdem verkauft werden darf, liegt daran, dass es sich um eine Kleinserie handelt und daher die Zulassungsvorschriften weniger streng sind als sonst bei Pkw in der EU üblich.