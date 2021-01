Inspiriert von Comicreihen um Vision und Scarlet Witch

In einem Interview mit dem US-Branchenblatt „Variety“ hat der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige, betont, dass eine Comicreihe ihn besonders inspiriert hat: „The Vision“ von Tom King und Gabriel Hernandez Walta, in dem Vision versucht, ein „normales“ Leben in einem Vorort von Washington zu führen. Eine Fantheorie geht davon aus, dass es sich bei „WandaVision“ möglicherweise um eine lose Adaption der Marvel-Comic-Serie „House of M“ aus dem Jahr 2005 handelt. In „House of M“ hat Wanda, zu deren Fähigkeiten es gehört, die Realität verändern zu können, einen Nervenzusammenbruch und schreibt die Geschichte neu, um ihre verlorenen Kinder zurückzubringen. Letztlich sollten die Zuschauer die Serie am besten selbst erleben.