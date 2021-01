Die Rückkehr von Torjäger Luka Jovic zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Wie der von Österreichs Trainer-Export Adi Hütter betreute deutsche Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der Serbe bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen. „Luka hatte zuletzt keine leichte Zeit in Madrid. Für ihn ist es wichtig, wieder in die Spur zu kommen. Es war sein großer Wunsch, zur Eintracht zurückzukehren“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.