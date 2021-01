„Mit Maßnahmen die schlimmsten Folgen abfedern“

Die größte Herausforderung sieht Kocher nun in der Bekämpfung der Arbeitslosenzahlen. Derzeit liege diese bei knapp 500.000. Laut Kocher werde diese Zahl in dne nächsten Wochen saisonal bedingt noch etwas ansteigen. Daher könne die Bekämpfung der Arbeitslosenzahlen nur schrittweise erfolgen. „Wir müssen in einem ersten Schritt schauen, wie wir Maßnahmen wie Kurzarbeit verwenden, um die schlimmsten Folgen abzufedern.“