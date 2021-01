Tschürtz’ Ankündigung, sich eine Zukunft als Bürgermeister in Mattersburg vorstellen zu können, hatte für Aufsehen gesorgt. Als einen Beweggrund genannt hatte der FPÖ-Klubchef, dass vieles in der Stadt schiefgelaufen sei. Diese Aussage lässt die SPÖ-Bürgermeisterin nicht auf sich sitzen. „Die Art und Weise, wie die Fakten verdreht werden, lässt jeden politischen Anstand vermissen. Die FPÖ will anscheinend mit solchen Rundumschlägen von den eigenen Problemen ablenken“, meint Salamon.