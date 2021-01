Angesichts der verworrenen Lage um eine mögliche schrittweise Öffnung der Bildungseinrichtungen ab 25. Jänner meldet sich nun Landesschulsprecherin Johanna Maier zu Wort. „Für uns Schülerinnen und Schüler wäre es wichtig, so bald wie möglich in die Schule zurückzukehren, denn Lernen ist ein aktiver und sozialer Prozess. Außerdem fehlt der persönliche Kontakt zu Schulfreunden, worunter manche mehr und manche weniger leiden“, so Maier.