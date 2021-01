Darüber hinaus sind in unmittelbarer Nähe zwei weitere Demonstrationen angezeigt: „Für ein freies Österreich“ am Maria-Theresien-Platz mit bis zu 5000 von 11 bis 22 Uhr und ein Marsch am Ring in Fahrtrichtung mit dem Titel „Zur Verteidigung unserer Rechte gegen willkürlich verhängte und verfassungswidrige Maßnahmen“ mit bis zu 10.000 Teilnehmern von 13 bis 18 Uhr.