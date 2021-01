In Bad Leonfelden sollen Bauarbeiten im März beginnen

Die Modernisierung des Filialnetzes schreitet aber ungebremst voran. In Oberwang, Lochen und Aigen-Schlägl werden heuer neue Eurospar-Märkte gebaut. In Uttendorf wird der alte Eurospar abgerissen und neu gebaut, selbiges passiert mit dem Geschäft in der Wiener Straße in Linz. Am neuen MedUni-Campus in der Landeshauptstadt wird 2021 ein Spar eröffnet. In Bad Leonfelden stehen die Zeichen für Eurospar auf Übersiedelung. Im März soll der Baubeginn erfolgen. Auch in St. Florian bei Linz und am Pöstlingberg entstehen heuer neue Märkte.