Die 38-jährige Schauspielerin und neue Kollegin von Hans Sigl und Ronja Forcher ist keine Unbekannte. Sie war in Til Schweigers „Zweiohrküken“ zu sehen und übernahm mehrere Rollen in bekannten Serien. Als Kommissarin „Elena Lange“ spielte sie seit 2005 an der Seite von Tom Beck in der Serie „Einstein“. 18 Folgen lang war sie in der RTL-Serie „Beck is back“ die Staatsanwältin „Kirsten Grambach-Wachter“ und sie spielte immer einmal wieder in deutschen „SOKO“-Folgen.