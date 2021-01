Allein in Deutschland und Österreich fehlen, einer Studie zufolge, rund 75.000 adäquate Übernachtungsmöglichkeiten. „Also wird teilweise abseits der Autobahn gezeltet, oder die Fahrer werden durch halb Europa nach Hause und am Ende des Wochenendes wieder zurück zum Lkw gefahren“, erzählt Strohecker, der mit seinem Team im Büro am Grazer Eisernen Tor eine Alternative entwickelt hat.