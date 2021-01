Mehr als 10.000 neue Fälle am Donnerstag

In Tschechien wurden nach offiziellen Angaben bisher knapp 70.700 Impfungen verabreicht. Am Donnerstag meldeten die Behörden 10.854 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden - rund 4000 weniger als am gleichen Tag vor einer Woche. Seit Pandemiebeginn starben 13.856 Menschen.