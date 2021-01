Allerdings wanderten wegen bekannt gewordener Mutations-Verdachtsfälle in der Kitzbüheler Nachbargemeinde Jochberg die mittlerweile zwei Slaloms diesen Mittwoch nach Flachau weiter, damit die Vorbereitungen auf die Speed-Rennen am Hahnenkamm ungestört weitergehen können. In Flachau im Salzburger Pongau hatte vergangenen Dienstag der traditionelle Damen-Nachtslalom stattgefunden, ist also eine praktisch rennfertige Infrastruktur vorhanden bzw. gibt es auch ein erfolgreich getestetes Präventionskonzept. Die Slalomteams reisen am Freitag nach Flachau an, wo nun erstmals seit 2011 Herren-Weltcuprennen stattfinden.