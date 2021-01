Es soll noch im Jänner eine Regelung kommen, sagte Kocher in Zeitungsinterviews am Donnerstag. Denkbar wäre ein Absetzbetrag. Zu konkreteren steuerrechtlichen Details gab es am Donnerstag auf Anfrage im Arbeitsministerium in Wien ebenso wenig Angaben wie von Sozialpartnerseite, wo man sich zu Ergebnissen jüngster Verhandlungsrunden zur Verschwiegenheit verpflichtet hat. Mitte Dezember befanden sich - trotz Rückgangs - noch gut 700.000 Österreicher im Home-Office.