Die Corona-Krise hat im vergangenen Jahr das Geschäft von IT-Firmen und Beratern kräftig angekurbelt und laut WKÖ-Fachverbandsobmann Alfred Harl einen regelrechten „Digitalisierungs-Boom ausgelöst“. Der IT-Fachkräftemangel habe sich deswegen in Österreich weiter zugespitzt, kritisierte Harl am Donnerstag und forderte dementsprechende Gegenmaßnahmen von der Regierung. Insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Cybersecurity bestehe noch „viel Handlungsbedarf“.