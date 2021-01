Im Westen klingt der Schneefall am Freitag langsam ab und es zeigt sich tagsüber zeitweise die Sonne. Verbreitet sonnig und trocken ist es im Süden. Sonst schneit es bei aufgelockerter bis starker Bewölkung ab und zu etwas, am häufigsten in den Nordstaulagen Niederösterreichs. Am Nachmittag lockern die Wolken im Flachland des Nordens und Ostens etwas auf und es gibt auch sonnige Abschnitte. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand teils etwas auffrischend aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sieben bis minus ein Grad, die Tageshöchstwerte liegen bei minus vier bis plus 2 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Südosten.