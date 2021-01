Nach der Zerstörung eines Hindu-Tempels in Pakistan Ende Dezember wurden zwölf Polizisten entlassen und 33 weitere suspendiert, teilte der Polizeichef der nordwestlichen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa mit. In der Stadt Karak hatten etwa 2000 Männer am 30. Dezember den Tempel angegriffen und in Brand gesteckt.