Großer Ansturm auf Server mit UFO-Akten

Einen eindeutigen Beweis für die Existenz von Außerirdischen kann man in dem Archiv nicht finden. Es geht in den Akten lediglich um die Sichtung unbekannter Flugobjekte. Dennoch war das Interesse an den Dokumenten kurz nach deren Veröffentlichung enorm. Sie wurden bereits millionenfach heruntergeladen, sodass die Server von The Black Vault zeitweise in die Knie ging.